Коломойському «дуже сподобався» номер «Кварталу» про підпал будинку Гонтаревої



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Ігор Коломойський сказав «браво», коментуючи «жарт» щодо підпалу будинку ексглави Нацбанку

На запитання про те, чи не вважає Коломойський номер насміханням над людським горем, олігарх відповів, що ні

Український олігарх Ігор Коломойський прокоментував номер студії «Квартал 95» про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Коломойський спочатку сказав «Радіо Свобода», що не бачив номер, утім, пообіцяв подивитися і зрештою відповів: «Браво!», – та додав, що номер йому «дуже сподобався».

«З приводу того (сподобалось – ред.), що «згоріла від сорому», – зазначив він.

«Вам саме ця фраза сподобалась?» – уточнила журналістка. «Ну звичайно!» – відповів Коломойський. Він також додав, що ще більше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

На запитання про те, чи не вважає він це насміханням над людським горем, Коломойський відповів, що ні.

«Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки в неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?» – зазначив він.

На запитання про те, чи сподобається йому, якщо «Квартал» жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів: «Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті (підпалу будинку Валерії Гонтарєвої – ред.). Маніпуляціями тільки не займайтесь».

Окрім того Коломойський відкидає закиди про те, що номер студії «Квартал 95» про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої міг замовити саме він до її Дня народження.

«Я не знаю, коли День народження у Валерії Гонтарєвої, хоча це нескладно дізнатись за бажання. По-друге: я не брав і не беру участі в створенні контенту «Кварталу 95», тим більше на честь Дня народження Гонтарєвої (занадто багато їй честі)», – зазначив він.

Коломойський також додав, що з «Кварталом» не підтримує зв’язок з вересня минулого року і на політику їхніх жартів не впливає.

Нагадаємо, учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією». Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Міністр культури України Володимир Бородянський вже вибачився перед Гонтаревою за хор імені Верьовки, зазначивши, що йому соромно.

Ексглава НБУ Гонтарева заявила, що «щодо цинізму «95 Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни».

У Верховній Раді вимагають вибачень від хору Верьовки через скандальну пісню про Гонтареву.