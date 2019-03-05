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    На газовій платформі в Адріатичному морі впав кран, є жертви

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    <span>Інцидент стався 5 березня на платформі Barbara F</span> - На газовій платформі в Адріатичному морі впав кран, є жертви
    Інцидент стався 5 березня на платформі Barbara F

    З платформи видобутку газу компанії Eni впав кран

    В Адріатичному морі у вівторок, 5 березня, з платформи видобутку метану італійської енергетичної компанії Eni впав кран, внаслідок чого загинув працівник і ще двоє людей отримали травми. Про це повідомляє Sky TG24

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    Зокрема, зазначено, що інцидент стався на платформі Barbara F, розташованій за 60 км від міста Анкона. Відомо, що кран впав під час переміщення вантажу з корабля на платформу. 

    «Внаслідок аварії загинув 63-річний оператор крана, що впав у море разом з конструкцією. Тіло загиблого досі перебуває в кабіні крана, який лежить на глибині близько 70 метрів», - йдеться в повідомленні.

    За даними ЗМІ, чоловік наступного дня, 6 березня, мав покинути платформу, так як закінчувався термін його вахти.

    Як наголошується, при падінні кран сильно вдарив по кораблю, внаслідок чого двоє людей на борту отримали важкі травми, в тому числі, численні переломи кісток. Їх вертольотом доставили в лікарню.

     

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