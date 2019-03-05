На газовій платформі в Адріатичному морі впав кран, є жертви



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Інцидент стався 5 березня на платформі Barbara F

З платформи видобутку газу компанії Eni впав кран

В Адріатичному морі у вівторок, 5 березня, з платформи видобутку метану італійської енергетичної компанії Eni впав кран, внаслідок чого загинув працівник і ще двоє людей отримали травми. Про це повідомляє Sky TG24.

Зокрема, зазначено, що інцидент стався на платформі Barbara F, розташованій за 60 км від міста Анкона. Відомо, що кран впав під час переміщення вантажу з корабля на платформу.

«Внаслідок аварії загинув 63-річний оператор крана, що впав у море разом з конструкцією. Тіло загиблого досі перебуває в кабіні крана, який лежить на глибині близько 70 метрів», - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, чоловік наступного дня, 6 березня, мав покинути платформу, так як закінчувався термін його вахти.