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    Нетверезий дільничий відкрив стрілянину у Києві

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    Один з потерпілих &ndash; водій, з яким поліцейський вступив у конфлікт - Нетверезий дільничий відкрив стрілянину у Києві
    Один з потерпілих – водій, з яким поліцейський вступив у конфлікт
    Ілюстративне фото

    Кулями правоохоронця поранено двох осіб

    Нетверезий працівник поліції у Києві створив аварійну ситуацію на дорозі, а потім поранив пострілами з пістолета двох осіб, що намагалися йому перешкодити. Про це повідомляють «Факти».

    Як стало відомо, дільничний офіцер поліції сектора превенції під час служби відправився на особистому автомобілі Орel Astra на АЗС, де розпивав спиртні напої. Потім він забрав свою дружину, яка працювала на заправці, і поїхав у напрямку Броварського проспекту.

    По дорозі дільничний створив аварійну обстановку з авто Рorshе Panamera і вступив в конфлікт з його водієм. При цьому правоохоронець дістав пістолет і вистрілив в опонента, поранивши його в гомілку. Поруч зупинився Nissan Micra, водій якого вийшов і спробував заспокоїти п'яного поліцейського. До них приєдналася дружина офіцера – вона теж намагалася втихомирити розбушувався чоловіка. Але він знову вистрілив, поранивши дружину в руку і потрапивши в Nissan.

    П'яного дільничного затримала поліція.

    За даними Police Control Ukraine, пригода мала місце ще 18 березня, але до офіційних зведень Національної поліції не потрапила.

    Як повідомлялося раніше, у Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи у стані сп'яніння, спричинив смертельну ДТП.

    14 березня на проспекті Шухевича у Києві, п'яний водій Toyota на великій швидкості влетів в автомобіль Skoda. Від отриманих травм водій і пасажирка Skoda загинули на місці. Тест на драгері у водія Toyota показав 2,05 проміле, що в десять разів більше за допустиму норму. Згодом стало відомо, що винуватець аварії працював у поліції охорони Вінницької області.

    Теги: ДТП Київ водій АЗС автомобіль поліція дружина стрілянина
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