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    П’ять років війни з РФ: кияни пропонують нарешті знести пам’ятник дружби між Києвом і Москвою

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    Пам'ятник дружби між Києвом і Москвою на вулиці Якубовського&nbsp; - П’ять років війни з РФ: кияни пропонують нарешті знести пам’ятник дружби між Києвом і Москвою
    Пам'ятник дружби між Києвом і Москвою на вулиці Якубовського 

    На цьому місці пропонується встановити патріотичний монумент

    Кияни пропонують демонтувати пам'ятник дружби між Києвом і Москвою, що встановлений у Голосіївському районі Києва на вулиці Якубовського (житловий масив Теремки-2).

    Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради.

    Автор петиції пропонує встановити на цьому місці пам'ятник воїнам АТО.

    «Нагадую для тих, хто забув: йде 5-й рік війни з Росією! На цьому місці пропонується встановити пам'ятник героям АТО, ООС або інший патріотичний монумент. Щоб діти, які там гуляють зі своїми батьками, пам'ятали, в якій країні вони живуть і завдяки кому. Заздалегідь вдячний всім, хто підтримає петицію», - зазначив ініціатор.

    Петиція поки що набрала близько ста підписів із необхідних 10 тисяч.

    Нагадаємо, столична влада визначилася з місце розташування Меморіалу загиблим киянам - учасникам АТО. Загалом на території столиці з 2014 року облаштовано 27 пам'ятних знаків та більше 100 меморіальних дошок Героям Небесної сотні та загиблим учасникам АТО.

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