Спроба самоспалення у міськраді Бердичева: прокуратура відкрила провадження
Причина самоспалення підприємця - його незгода з відмовою Бердичівської міської ради продовжити договір оренди земельної ділянки
У Житомирській області підприємець вчинив самопідпал на сесії Бердичівської міськради. За цим фактом відкрите кримінальне провадження.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
У п’ятницю, 14 червня, 63-річний підприємець, прийшовши на сесію Бердичівської міської ради, попросив слова для виступу щодо вирішення питання його підприємницької діяльності. Почувши у відповідь, що спочатку пропозицію необхідно включити до регламенту сесії, і лише тоді йому нададуть слово, облив себе рідиною та підпалив.
Внаслідок цього він отримав опіки А, Б ступеню обличчя, шиї, живота, обох передпліч 20%. Чоловік, який першим кинувся на допомогу, також отримав опіки 2-А, Б ступеню правого передпліччя та плеча 8%.
Обох постраждалих відвезли до лікарні і надали невідкладну медичну допомогу.
На місце події приїжджала оперативна група правоохронців, у тому числі керівник Бердичівської місцевої прокуратури Вадим Кожухар та керівництво Бердичівського відділу поліції.
Попередньо встановили, що причина самоспалення підприємця - його незгода з відмовою Бердичівської міської ради продовжити договір оренди земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності, а також вжиття заходів для звільнення раніше орендованої ним землі.
За цим фактом розпочато розслідування кримінальних проваджень за фактом скоєння місцевим підприємцем самоспалення у сесійній залі міської ради, за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) та за ст. 356 (самоправство) КК України.