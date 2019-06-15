Спроба самоспалення у міськраді Бердичева: прокуратура відкрила провадження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підприємець з Бердичева спробував спалити себе на сесії міської ради

Причина самоспалення підприємця - його незгода з відмовою Бердичівської міської ради продовжити договір оренди земельної ділянки

У Житомирській області підприємець вчинив самопідпал на сесії Бердичівської міськради. За цим фактом відкрите кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

У п’ятницю, 14 червня, 63-річний підприємець, прийшовши на сесію Бердичівської міської ради, попросив слова для виступу щодо вирішення питання його підприємницької діяльності. Почувши у відповідь, що спочатку пропозицію необхідно включити до регламенту сесії, і лише тоді йому нададуть слово, облив себе рідиною та підпалив.

Внаслідок цього він отримав опіки А, Б ступеню обличчя, шиї, живота, обох передпліч 20%. Чоловік, який першим кинувся на допомогу, також отримав опіки 2-А, Б ступеню правого передпліччя та плеча 8%.

Обох постраждалих відвезли до лікарні і надали невідкладну медичну допомогу.

На місце події приїжджала оперативна група правоохронців, у тому числі керівник Бердичівської місцевої прокуратури Вадим Кожухар та керівництво Бердичівського відділу поліції.

Попередньо встановили, що причина самоспалення підприємця - його незгода з відмовою Бердичівської міської ради продовжити договір оренди земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності, а також вжиття заходів для звільнення раніше орендованої ним землі.

За цим фактом розпочато розслідування кримінальних проваджень за фактом скоєння місцевим підприємцем самоспалення у сесійній залі міської ради, за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) та за ст. 356 (самоправство) КК України.