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    Події в Україні

    Спроба самоспалення у міськраді Бердичева: прокуратура відкрила провадження

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    <span>Підприємець з Бердичева спробував спалити себе на сесії міської ради</span> - Спроба самоспалення у міськраді Бердичева: прокуратура відкрила провадження
    Підприємець з Бердичева спробував спалити себе на сесії міської ради

    Причина самоспалення підприємця - його незгода з відмовою Бердичівської міської ради продовжити договір оренди земельної ділянки

    У Житомирській області підприємець вчинив самопідпал на сесії Бердичівської міськради. За цим фактом відкрите кримінальне провадження.

    Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

    У п’ятницю, 14 червня, 63-річний підприємець, прийшовши на сесію Бердичівської міської ради, попросив слова для виступу щодо вирішення питання його підприємницької діяльності. Почувши у відповідь, що спочатку пропозицію необхідно включити до регламенту сесії, і лише тоді йому нададуть слово, облив себе рідиною та підпалив.

    Внаслідок цього він отримав опіки А, Б ступеню обличчя, шиї, живота, обох передпліч 20%. Чоловік, який першим кинувся на допомогу, також отримав опіки 2-А, Б ступеню правого передпліччя та плеча 8%.

    Обох постраждалих відвезли до лікарні і надали невідкладну медичну допомогу.

    На місце події приїжджала оперативна група правоохронців, у тому числі керівник Бердичівської місцевої прокуратури Вадим Кожухар та керівництво Бердичівського відділу поліції.

    Попередньо встановили, що причина самоспалення підприємця - його незгода з відмовою Бердичівської міської ради продовжити договір оренди земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності, а також вжиття заходів для звільнення раніше орендованої ним землі.

    За цим фактом розпочато розслідування кримінальних проваджень за фактом скоєння місцевим підприємцем самоспалення у сесійній залі міської ради, за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) та за ст. 356 (самоправство) КК України.

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