На Харківщині посадовців підозрюють у розкраданні 1 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Отримані з бюджету безготівкові кошти посадовці незаконно переводили у готівку та привласнювали їх

Викрито розкрадання посадовцями бюджетних коштів під час ремонту автомобільних доріг на території Харківської області. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, голова одного з селищ міського типу у змові з директором комерційного дорожньо-будівельного підприємства систематично привласнювали бюджетні кошти, виділені на поточний та капітальний ремонт місцевих автошляхів.

Фігуранти провадження вносили до офіційних документів завідомо неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт, а також виду та вартості використаних будівельних матеріалів.

Отримані з бюджету безготівкові кошти посадовці незаконно переводили у готівку та привласнювали їх.

За інформацією СБУ, загальна сума нанесеної зловмисниками матеріальної шкоди державі становить близько одного мільйона гривень. У межах розпочатого кримінального провадження селищному голові та керівнику комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 366 (Службове підроблення) та 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.