На Харківщині викрито на хабарі військовослужбовця прикордонного загону



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Фото: ssu.gov.ua

Інспектор відділу прикордонної служби вимагав у мешканця Харківщини $800 за невжиття заходів при переправленні ним у Росію підакцизних товарів

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні хабара військовослужбовця Харківського прикордонного загону. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що інспектор відділу прикордонної служби вимагав у мешканця Харківщини $800 за невжиття заходів правового реагування при переправленні ним через кордон України у Росію підакцизних товарів поза прикордонно-митним контролем.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили частину грошей, отриманих від протиправної діяльності.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України прикордоннику оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та підготовки клопотання про відсторонення від посади.

Напередодні СБУ викрила на хабарах посадовця одеської митниці. Старший зміни митного посту вимагав кошти від водіїв транспортних засобів на іноземній реєстрації, вартість «послуг» становила $100 за кожне авто