На Херсонщині прикордонники звільнили з пасток браконьєрів понад 300 крабів (відео)



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Фото: dpsu.gov.ua

Військовослужбовці випустили крабів у море та не допустили нанесення збитків державі на суму понад 1 млн грн

Під час патрулювання акваторії Чорного моря в районі острова Джарилгач 15 вересня прикордонники Херсонського загону та Одеського загону Морської охорони завадили браконьєрській діяльності. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зокрема охоронці кордону виявили понад 30 заборонених знарядь лову в яких знаходилось 328 крабів. Військовослужбовці випустили живі ресурси у природне середовище та не допустили нанесення збитків державі на суму понад 1 млн грн.

А в районі Тендрівської коси на території Чорноморського біосферного заповідника Академії України, прикордонники виявили двох громадян, які за допомогою трьох ятерів та шести сіток виловили понад 150 тисяч креветок, чим завдали шкоди державі на суму близько 170 тис. грн.

Браконьєрів передано іншим компетентним правоохоронним органам. У діях правопорушників вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 ККУ.