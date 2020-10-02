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    На Херсонщині знайшли вбитого військового

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    Поліція обґрунтовано підозрює у вбивстві 25-річного військовослужбовця - На Херсонщині знайшли вбитого військового
    Поліція обґрунтовано підозрює у вбивстві 25-річного військовослужбовця

    Ввечері 1 жовтня в одному з сіл Каланчацького району було виявлено тіло 26-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями

    У Херсонській області поліцейські встановлюють обставини загибелі військовослужбовця у Каланчацькому районі. Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіціі Херсонської області на сторінці Facebook 

    «Подія сталася ввечері 1 жовтня в одному з сіл Каланчацького району, де було виявлено тіло 26-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями. Попередня причина смерті – механічна асфіксія. Остаточну ж причину загибелі має встановити судово-медична експертиза», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що працівники Кланчацького відділення поліції провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що у скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 25-річний військовослужбовець.

    «Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті неприязних відносин, внаслідок чого 25-річний чоловік задушив колегу», – зазначаються у Нацполіції.

    Нині військовослужбовець затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

    вбивство Херсонщина військові Facebook поліція чоловік
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