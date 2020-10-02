На Херсонщині знайшли вбитого військового



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Поліція обґрунтовано підозрює у вбивстві 25-річного військовослужбовця

Ввечері 1 жовтня в одному з сіл Каланчацького району було виявлено тіло 26-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями

У Херсонській області поліцейські встановлюють обставини загибелі військовослужбовця у Каланчацькому районі. Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіціі Херсонської області на сторінці Facebook

«Подія сталася ввечері 1 жовтня в одному з сіл Каланчацького району, де було виявлено тіло 26-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями. Попередня причина смерті – механічна асфіксія. Остаточну ж причину загибелі має встановити судово-медична експертиза», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники Кланчацького відділення поліції провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що у скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 25-річний військовослужбовець.

«Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті неприязних відносин, внаслідок чого 25-річний чоловік задушив колегу», – зазначаються у Нацполіції.

Нині військовослужбовець затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.