На київському ставку врятували людину, що провалилася під кригу (відео)

Трагічний випадок стався у водоймі на вулиці Кадетський Гай

Стали відомі подробиці про порятунок чоловіка, який провалився під кригу на одному з київських озер. Як повідомляє Патрульна поліція Києва на своїй сторінці у Facebook, людина провалилася під лід у водоймі на вулиці Кадетський Гай.

За лічені хвилини інспектори Віталій Данильчук та Богдан Лісовський були на місці події. На відстані 10-15 метрів від берега виднілась людина. Одночасно на місце події прибули ще два автопатрулі: Олександр Гирну, Ірина Ніколаєнко, Сергій Галанзовський та Вадим Басенко.

Ситуація вимагала негайних дій. Чоловік вже тривалий час пробув у воді, він лежав нерухомо й не реагував на звернення патрульних.

Спільними зусиллями інспектори почали збирати на березі дерев'яні дошки. У такий спосіб вдалося створити додаткову опору на крихкому льоду. Після чого Віталій Данильчук спустився на сконструйовану опору та поповз до чоловіка.

Діставшись до нього, інспектор обмотав чоловіка мотузкою та почав витягувати, сам потерпілий не міг її тримати. На допомогу прийшли і колеги. Ближче до берега лід тріснув, проте це не завадило патрульним врятували постраждалого.

Чоловіка передали лікарям швидкої. Його із загальним переохолодженням шпиталізували до медзакладу.

Також учора співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати рибалку, що провалився під лід на озері Алмазне, що у Деснянському районі. Чоловіка забрали до лікарні у шоковому стані та з переохолодженням.

Попри численні попередження рятувальників про небезпечний лід, кияни вперто продовжують виходити на кригу. Найбільше надзвичайних ситуацій трапляється з дітьми. Так, 22 березня двоє хлопців та дівчинка провалилися під кригу на озері в парку Партизанської слави. Дітям пощастило — їх вчасно врятували столичні патрульні спільно з небайдужим киянином.

А днем раніше, 21 березня, волонтер і завзятий рибалка Річард Горда разом із другом Сергієм Булавським врятував на річці Десенка 11-річного хлопчика, якого віднесло на крижині далеко від берега. Відео порятунку дитини за допомогою спінінга, чоловіки опублікували у соцмережах. Малий дрейфував на крижині в затоці Десенка напроти ТРЦ SkyMall. Хлопчина не вмів плавати, та й не допомогло б йому це в крижаній воді, якби чоловіки не вирішили затриматися на риболовлі ще на пів години.

Крім того, стало відомо, що двоє молодих людей, які пливли на крижині Русанівським каналом у Києві, намагалися втекти від рятувальників, що приїхали на допомогу.

Також на початку березня співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося знімати людей з крижини на Київському водосховищі.

Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.