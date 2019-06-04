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    Бандити та чиновники Держгеонадра вимагали $400 тис. з директора кар'єрів

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    Бандити та чиновники Держгеонадра вимагали $400 тис. з директора кар'єрів
    Фото: facebook.com/LarysaSargan

    Зловмисники вимагали гроші для припинення тиску на бізнес

    Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у Хмельницькому, затримали чотирьох осіб, які вимагали й отримали в директора гранітних кар'єрів велику суму коштів для подальшої передачі службовим особам із Державної служби геології та надр України (Держгеонадра).

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    «Після отримання відповідного звернення Генпрокуратура України разом із ДБР Хмельницької області та СБУ затримали на гарячому групу осіб з числа криміналу та співробітників Держгеонадр, які вимагали в підприємців понад $400 тис. за припинення тиску на бізнес», - написав генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

    Фото: facebook.com/LarysaSargan
    Фото: facebook.com/LarysaSargan

    Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган уточнила, що слідчі теруправління ДБР затримали чотирьох осіб, які вимагали та в шахрайський спосіб заволоділи коштами директора двох гранітних кар'єрів сумою $30 тис. Для їх передачі службовим особам Держгеонадр і правоохоронних органів за складання позитивного акта перевірки одного з кар’єрів, що належать заявнику, поновлення ліцензії на видобуток надр і невчинення «тиску на бізнес», а також $390 тис. за підписання документів щодо повернення майна та майнових прав за іншим кар'єром.

    Фото: facebook.com/LarysaSargan
    Фото: facebook.com/LarysaSargan

    Після завершення невідкладних слідчих дій затриманим, а також службовим особам органу контролю буде повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном), ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 4 ст.190 (шахрайство) КК України з обранням запобіжного заходу.

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