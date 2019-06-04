Бандити та чиновники Держгеонадра вимагали $400 тис. з директора кар'єрів



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Фото: facebook.com/LarysaSargan

Зловмисники вимагали гроші для припинення тиску на бізнес

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у Хмельницькому, затримали чотирьох осіб, які вимагали й отримали в директора гранітних кар'єрів велику суму коштів для подальшої передачі службовим особам із Державної служби геології та надр України (Держгеонадра).

«Після отримання відповідного звернення Генпрокуратура України разом із ДБР Хмельницької області та СБУ затримали на гарячому групу осіб з числа криміналу та співробітників Держгеонадр, які вимагали в підприємців понад $400 тис. за припинення тиску на бізнес», - написав генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган уточнила, що слідчі теруправління ДБР затримали чотирьох осіб, які вимагали та в шахрайський спосіб заволоділи коштами директора двох гранітних кар'єрів сумою $30 тис. Для їх передачі службовим особам Держгеонадр і правоохоронних органів за складання позитивного акта перевірки одного з кар’єрів, що належать заявнику, поновлення ліцензії на видобуток надр і невчинення «тиску на бізнес», а також $390 тис. за підписання документів щодо повернення майна та майнових прав за іншим кар'єром.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Після завершення невідкладних слідчих дій затриманим, а також службовим особам органу контролю буде повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном), ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 4 ст.190 (шахрайство) КК України з обранням запобіжного заходу.