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    Зеленський будує Замбію? Екснардеп попередив про нову загрозу для України

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    Уряди України та Китаю підписали угоду про надання Китаєм Україні мільярдного кредиту на чергове &laquo;велике будівництво&raquo; - Зеленський будує Замбію? Екснардеп попередив про нову загрозу для України
    Уряди України та Китаю підписали угоду про надання Китаєм Україні мільярдного кредиту на чергове «велике будівництво»

    На думку колишнього нардепа, Україна вирішила піти шляхом Замбії, продавшись Китаю

    Народний депутат 8 скликання Олександр Черненко порівняв «Велике будівництво» Володимира Зеленського з аналогічними проєктами в Африці за китайські кредити.

    «Колись мені довелося побувати в африканській Замбії. Перше, що я побачив, вийшовши зі старенького обшарпаного аеропорту, так це «велике будівництво» нового терміналу китайськими підрядчиками за китайські кредити. Поліцейські Замбії їздили на нових (навіть поліетилен з крісел не знімали) китайських авто, куплених у Китаю за китайські гроші. В обмін за це Китай отримав доступ до надр Замбії, а також цілковитий вплив на політичне керівництво країни», – написав Черненко в колонках «Главкому».

    За його словами, так відбувається у багатьох країнах Африки, Азії, Латинської Америки, де «корумпована верхівка ласо приймає дешеві китайські гроші, навіть не помічаючи, як повністю віддає свою країну у сфери китайського впливу».

    «Вчора стала відомою інформація, що уряди України та Китаю підписали угоду про надання Китаєм Україні мільярдного кредиту на чергове «Велике будівництво», читай – піар-кампанію Зеленського. І корупційну годівничку для його оточення. Бо «ковідний фонд» дуже швидко закатали в асфальт. Навіть половина каденції не минула. При чому, про угоду з Китаєм публічно оголосили лише через тиждень після підписання і лише після витоків інформації у ЗМІ. Володимир Зеленський так любить голосно повідомляти про свої «перемоги», а тут – повна тиша», – додає екснардеп.

    На його думку, мабуть, президенту «соромно зізнаватися про такі перемоги».

    «Нагадаю також, що в той час, коли готувалася кредитна угода з Китаєм, Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом щодо порушення Китаєм прав уйгурів. Цей документ ініціювала Канада і підтримали 30 країн розвинутої демократії. Україна спершу підтримала, а потім відкликала свій підпис. Зробила це також таємно, навіть не повідомивши своїх послів у цих країнах. Про відкликання підпису посли дізналися з новин», – пише Черненко.

    «Сьогодні спікери влади з усіх щілини нам розказують, як прекрасно ми живемо без кредитів МВФ. І тут же влада бере мільярд у Китаю. При цьому Китай, на відміну від МВФ, не ставить умовою отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є рушійною силою співпраці Китаю з будь-якою країною. Що ви там постійно нам розказуєте про суб’єктність, Володимире Олександровичу? Судячи з останніх новин, йдеться про суб’єктність рівня Замбії», – резюмує народний депутат 8 скликання.

    До слова, НАБУ завело справу на Шмигаля через гроші «ковідного» фонду.

    У 2020 році Кабінет міністрів виділив Державному агентству автомобільних доріг «Укравтодор» 35 млрд гривень із 66 млрд гривень розподілених коштів фонду боротьби з Covid-19.

    А 9 червня цього року Кабмін виділив 800 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на доплату працівникам МВС. Своєю чергою аудит витрат з ковід-фонду на потреби МВС виявив порушення на 27 млн гривень.

    Раніше головний держаудитор заявив, що «ковідний фонд» системно розкрадали.

    Нагадаємо, в квітні 2020 року в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. У червні Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету, дозволивши таким чином витрачати кошти з Коронавірусного фонду на ремонт доріг в рамках програми «Велике будівництво», ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

    Теги: кредит корупція в Україні Китай гроші будівництво політика Володимир Зеленський Україна влада
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    Зеленський будує Замбію? Екснардеп попередив про нову загрозу для України