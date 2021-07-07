Зеленський будує Замбію? Екснардеп попередив про нову загрозу для України

На думку колишнього нардепа, Україна вирішила піти шляхом Замбії, продавшись Китаю

Народний депутат 8 скликання Олександр Черненко порівняв «Велике будівництво» Володимира Зеленського з аналогічними проєктами в Африці за китайські кредити.

«Колись мені довелося побувати в африканській Замбії. Перше, що я побачив, вийшовши зі старенького обшарпаного аеропорту, так це «велике будівництво» нового терміналу китайськими підрядчиками за китайські кредити. Поліцейські Замбії їздили на нових (навіть поліетилен з крісел не знімали) китайських авто, куплених у Китаю за китайські гроші. В обмін за це Китай отримав доступ до надр Замбії, а також цілковитий вплив на політичне керівництво країни», – написав Черненко в колонках «Главкому».

За його словами, так відбувається у багатьох країнах Африки, Азії, Латинської Америки, де «корумпована верхівка ласо приймає дешеві китайські гроші, навіть не помічаючи, як повністю віддає свою країну у сфери китайського впливу».

«Вчора стала відомою інформація, що уряди України та Китаю підписали угоду про надання Китаєм Україні мільярдного кредиту на чергове «Велике будівництво», читай – піар-кампанію Зеленського. І корупційну годівничку для його оточення. Бо «ковідний фонд» дуже швидко закатали в асфальт. Навіть половина каденції не минула. При чому, про угоду з Китаєм публічно оголосили лише через тиждень після підписання і лише після витоків інформації у ЗМІ. Володимир Зеленський так любить голосно повідомляти про свої «перемоги», а тут – повна тиша», – додає екснардеп.

На його думку, мабуть, президенту «соромно зізнаватися про такі перемоги».

«Нагадаю також, що в той час, коли готувалася кредитна угода з Китаєм, Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом щодо порушення Китаєм прав уйгурів. Цей документ ініціювала Канада і підтримали 30 країн розвинутої демократії. Україна спершу підтримала, а потім відкликала свій підпис. Зробила це також таємно, навіть не повідомивши своїх послів у цих країнах. Про відкликання підпису посли дізналися з новин», – пише Черненко.

«Сьогодні спікери влади з усіх щілини нам розказують, як прекрасно ми живемо без кредитів МВФ. І тут же влада бере мільярд у Китаю. При цьому Китай, на відміну від МВФ, не ставить умовою отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є рушійною силою співпраці Китаю з будь-якою країною. Що ви там постійно нам розказуєте про суб’єктність, Володимире Олександровичу? Судячи з останніх новин, йдеться про суб’єктність рівня Замбії», – резюмує народний депутат 8 скликання.

До слова, НАБУ завело справу на Шмигаля через гроші «ковідного» фонду.

У 2020 році Кабінет міністрів виділив Державному агентству автомобільних доріг «Укравтодор» 35 млрд гривень із 66 млрд гривень розподілених коштів фонду боротьби з Covid-19.

А 9 червня цього року Кабмін виділив 800 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на доплату працівникам МВС. Своєю чергою аудит витрат з ковід-фонду на потреби МВС виявив порушення на 27 млн гривень.

Раніше головний держаудитор заявив, що «ковідний фонд» системно розкрадали.

Нагадаємо, в квітні 2020 року в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. У червні Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету, дозволивши таким чином витрачати кошти з Коронавірусного фонду на ремонт доріг в рамках програми «Велике будівництво», ініційованої президентом Володимиром Зеленським.