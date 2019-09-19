На Хортиці знайшли стародавнє святилище



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Поряд з каменями археологи знайшли стародавню зброю, яке, на думку вчених, приносили в жертву богам для заступництва в успішної полюванні або боях

Археологи знайшли стародавнє святилище на острові Хортиця Запорізької області. Йому 3-4 тис. років - є ровесником піраміди Хеопса.

Виявити вдалося випадково. Науковий співробітник Національного заповідника «Хортиця» Дмитро Никоненко гуляв місциною разом із сином. Він звернув увагу на гірську породу, якої там не повинно було бути. Тоді ініціював дослідження, повідомляє РБК-Україна.

«Є багато питань: починаючи від дати і закінчуючи тим, що це. Є дві версії: культовий пам'ятник або похоронний. Це була культова споруда, так зване святилище, де проводили ритуали приблизно три-чотири тисячі років тому, це епоха бронзи», - розповів Никоненко.

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Святилище виглядає як кам'яне коло діаметром 9 м. Поруч дослідники знайшли залишки зброї. Переконані, що її присвячували богам для заступництва у війнах. Також поруч розпочали пошуки масового поховання.

Це не перше святилище, яке виявили дослідники на острові. Схожу але значно меншу споруду знайшли п'ять років тому. Також датували бронзовим віком (II - I тис. до н.е.).

Джерело: segodnya.ua