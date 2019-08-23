На Хрещатику відбулася остання репетиція Ходи гідності



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Репетиція Ходи гідності Фото: «Укрінформ»

Репетиція пройшла у супроводі військових оркестрі

На столичному Хрещатику та Алеї Героїв Небесної Сотні відбулася остання перед Днем Незалежності репетиція Ходи гідності.

Як повідомляє «Укрінформ», репетиція пройшла у супроводі військових оркестрів. Головним акцентом урочистого дійства стали виступи дітей.

За репетицією спостерігали режисери-постановники Ходи Алан Бадоєв та Олена Коляденко.

Хода гідності на День Незалежності розпочнеться у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні з ушанування пам'яті героїв. Під час хвилини мовчання пролунають 100 ударів дзвона, які підхоплять інші українські міста. За задумом авторів сценарію, дзвони символізуватимуть удари серця кожного з полеглих героїв Небесної сотні.

Відбудеться церемонія покладання квітів, ближче до кінця Алеї буде представлено декілька художніх інсталяцій у вигляді щитів «Беркута», пожежної машини з брандспойтом (тієї, що перекрила вулицю під час подій у 2014-му) і карти України, пофарбованих у білий колір, які розмалюють діти синіми та жовтими відбитками долонь.

У пам’ятному заході разом з президентом Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, представники громадськості, діти. Також на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор.

На головній площі вперше прозвучить Гімн України тривалістю понад 7 хвилин, який виконають оркестри та відомі музиканти із залученням близько 600 голосів.

Народна артистка України Тіна Кароль виконає наживо частину державного Гімну. Окрім неї також співатимуть оперні діви Анжеліна Швачка та Оксана Крамарева.

Також у заході візьмуть участь військові творчі колективи. Відбудеться також нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Захід звершиться святковою ходою.