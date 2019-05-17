На інавгурацію Зеленського прибуде віце-президент Єврокомісії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

Марош Шевчович представлятиме Європейський Союз на церемонії інавгурації Зеленського

Європейський Союз на церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович.

Про це в п'ятницю повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посланням на джерело в Брюсселі в ЄК.

«Від ЄС буде віце-президент Шевчович», - сказали в ЄК.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Чинний президент України Петро Порошенко 16 травня підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Міністерству закордонних справ України доручено запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в інавгурації.

Прес-секретар президента Святослав Цеголко написав у соцмережі Facebook, що указ Порошенка про створення оргкомітету з проведення інавгурації Зеленського – «це ще одна ознака цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці».