На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей



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Тропічний шторм Лаура дістався до Гаїті

Серед загиблих є діти

Через тропічний шторм Лаура у Карибському морі загинуло щонайменше 13 людей.

Як повідомляє Miami Herald. Лише на Гаїті вже відомо про дев’ятьох загиблих у результаті негоди, а ще двох розшукують.

У сусідній Домініканській Республіці відомо про щонайменше чотирьох жертв негоди. Серед загиблих є троє дітей.

Extreme flash flooding at Anse a Pitre river near the Haiti and Dominican Republic Border caused by #TTLaura pic.twitter.com/PUTr7bB3Nj — Luigi François (@francois_luigi) August 23, 2020

ЗМІ повідомляють, що місцева влада вже евакуювала понад тисячу людей, у той час як велика частина країни залишилася без світла унаслідок шторму.

#TTLaura: Anpil lapli gentan tonbe plizyè kote nan peyi, sitou nan Lwès ak nan Sidès.



Sonje : dlo k ap desann PA JWE#SezonSiklòn2020 #Laura pic.twitter.com/y5MlBEFWL8 — Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) August 23, 2020

Також повідомляється про велику кількість завданої шкоди будинкам й інфраструктурі в країнах, де вже пройшовся шторм.

Reports of extreme flash flooding at Petion Ville near Rue Darguin in Haiti caused by #TTLaura pic.twitter.com/5Si4ZqJNz1 — Luigi François (@francois_luigi) August 23, 2020

Очікується, що тропічний шторм упродовж цього тижня направлятиметься до узбережжя США, де вдарить по штату Луїзіана.

Між іншим, на півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів.