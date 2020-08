На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей

Серед загиблих є діти

Через тропічний шторм Лаура у Карибському морі загинуло щонайменше 13 людей.

Як повідомляє Miami Herald. Лише на Гаїті вже відомо про дев’ятьох загиблих у результаті негоди, а ще двох розшукують.

У сусідній Домініканській Республіці відомо про щонайменше чотирьох жертв негоди. Серед загиблих є троє дітей.

Extreme flash flooding at Anse a Pitre river near the Haiti and Dominican Republic Border caused by #TTLaura pic.twitter.com/PUTr7bB3Nj