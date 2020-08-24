На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей
Серед загиблих є діти
Через тропічний шторм Лаура у Карибському морі загинуло щонайменше 13 людей.
Як повідомляє Miami Herald. Лише на Гаїті вже відомо про дев’ятьох загиблих у результаті негоди, а ще двох розшукують.
У сусідній Домініканській Республіці відомо про щонайменше чотирьох жертв негоди. Серед загиблих є троє дітей.
Extreme flash flooding at Anse a Pitre river near the Haiti and Dominican Republic Border caused by #TTLaura pic.twitter.com/PUTr7bB3Nj— Luigi François (@francois_luigi) August 23, 2020
ЗМІ повідомляють, що місцева влада вже евакуювала понад тисячу людей, у той час як велика частина країни залишилася без світла унаслідок шторму.
#TTLaura: Anpil lapli gentan tonbe plizyè kote nan peyi, sitou nan Lwès ak nan Sidès.— Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) August 23, 2020
Sonje : dlo k ap desann PA JWE#SezonSiklòn2020 #Laura pic.twitter.com/y5MlBEFWL8
Також повідомляється про велику кількість завданої шкоди будинкам й інфраструктурі в країнах, де вже пройшовся шторм.
Reports of extreme flash flooding at Petion Ville near Rue Darguin in Haiti caused by #TTLaura pic.twitter.com/5Si4ZqJNz1— Luigi François (@francois_luigi) August 23, 2020
Очікується, що тропічний шторм упродовж цього тижня направлятиметься до узбережжя США, де вдарить по штату Луїзіана.
Між іншим, на півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів.