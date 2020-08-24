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    На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей

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    Тропічний шторм Лаура дістався до Гаїті - На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей
    Тропічний шторм Лаура дістався до Гаїті

    Серед загиблих є діти

    Через тропічний шторм Лаура у Карибському морі загинуло щонайменше 13 людей.

    Як повідомляє Miami Herald. Лише на Гаїті вже відомо про дев’ятьох загиблих у результаті негоди, а ще двох розшукують.

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    На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей
    На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей
    На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей
    На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей
    На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей
    На Карибах шторм Лаура забрав життя вже 13 людей

    У сусідній Домініканській Республіці відомо про щонайменше чотирьох жертв негоди. Серед загиблих є троє дітей.

    ЗМІ повідомляють, що місцева влада вже евакуювала понад тисячу людей, у той час як велика частина країни залишилася без світла унаслідок шторму.

    Також повідомляється про велику кількість завданої шкоди будинкам й інфраструктурі в країнах, де вже пройшовся шторм.

    Очікується, що тропічний шторм упродовж цього тижня направлятиметься до узбережжя США, де вдарить по штату Луїзіана.

    Між іншим, на півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів.

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