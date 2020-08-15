Власник танкера Delfi хотів заборонити його евакуацію з пляжу в Одесі – Криклій



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Криклій запевнив, що роботи з евакуації танкера продовжуються

Суд відмовив власнику судна у задоволенні його клопотання, - міністр

Власник танкера Delfi намагався через суд перешкодити евакуації судна. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook

«Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Delfi подав у Господарський суд м. Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії щодо судна. Дійсно, навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж «не заважає», - обурився міністр.

Криклій додав, що суд відмовив власнику судна у задоволенні його клопотання про забезпечувальні заходи.

«Ми продовжуємо роботи з евакуації. Але сильно злить відчуття того, що ті хто створили та не вирішили проблеми й надалі продовжують їх додавати і заважати. Гадаю, що вже таки час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi – Mister Drake PC на території України і яку мету вони переслідують своїми діями», - наголосив міністр.

Нагадаємо, 10 серпня приватна компанія запропонувала профінансувати підйом танкера Delfi.

На початку серпня суд виніс вирок капітану затонулого танкера Delfi.

До слова, Державна екологічна інспекція заявила, що не має повноважень прибирати судно Delfi, а остаточну суму збитків оголосить лише після завершення всіх робіт з ліквідації.

Як повідомлялося, 22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.