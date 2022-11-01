Стало відомо, скільки російських «Калібрів» готові атакувати Україну з Чорного моря

В акваторії Чорного моря перебуває один носій високоточних крилатих ракет

У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій «Калібрів». Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Загальна чисельність угруповання ворога становить сім кораблів і катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

«У готовності до застосування озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома «Калібрами», – зазначили військові.

В ОК «Південь» вказали, що противник продовжує застосовувати:

високоточні ракети різних систем;

ударні дрони;

інші засоби вогневого ураження.

Росіяни б'ють по об’єктах критичної інфраструктури та прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.

«Саме тому в будь-який момент будьте напоготові адекватно відреагувати на небезпеку. Продовжуйте виконувати алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги, не забувайте про правила двох стін та необхідності перебувати в укриттях», – звернулись до громадян наші воїни.

Раніше Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами.

До слова, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.