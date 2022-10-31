Колаборант Сальдо оголосив про розширення «зони евакуації» на Херсонщині (відео)

Жителям районів пропонується виїхати або вглиб Херсонської області, або на територію РФ

Окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення «зони евакуації» на 15 км углиб області. Про це заявив колаборант Володимир Сальдо у своєму Telegram.

«Глава області» заявив, що Україна нібито планує масований ракетний удар по греблі Каховської ГЕС. Через це «існує безпосередня небезпека затоплення території Херсонської області, масових руйнувань громадянської інфраструктури та гуманітарної катастрофи».

«Евакуацію» планують розширити на «Новокаховський, Голопристанський, Олешкинський, Каховський, Горностаївський, Великорогачицький та Верхньорогачицький райони».

Жителям районів пропонується виїхати або вглиб Херсонської області, або на територію РФ.

При цьому людям обіцяють одноразову виплату 100 тис. рублів, а також можливість оформлення житлового сертифіката на покупку житла в Росії.

Як повідомлялося, триває так звана евакуація з тимчасово окупованої території Херсонської області. У населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту два дні на виселення з домівок та евакуацію. На маршрутах «евакуації» до тимчасово окупованого Криму встановили додаткові блокпости, де організували ретельний догляд та перевірки цивільного населення.

Російські окупанти намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, демонтуючи всю систему охорони здоров'я, заявив президент Володимир Зеленський.