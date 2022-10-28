Росія хоче зробити Херсонщину зоною відчуження, – Зеленський

Гарант зауважив, що окупанти закривають медичні установи у містах, вивозять обладнання та машини швидкої

Російські окупанти намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, демонтуючи всю систему охорони здоров'я. Про це під час відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.

«Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії. Передусім це стосується Херсонської області. Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу», – зауважив гарант.

За словами очільника держави, цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним та безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям та гарантувалося життя.

«Тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ має на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації та партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів», – додав президент.

Також Зеленський закликав українців, які перебувають в окупованих містах та районах, робити все, щоб допомагати один одному – попри дії окупантів.

«Український прапор повернеться, нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час – час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал», – додав президент.

Нагадаємо, триває 247 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, при цьому не припиняючи наступальні операції на Бахмуті та Авдіївці іони. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та проводить повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни, вона продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі та домівках цивільного населення.