Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія хоче зробити Херсонщину зоною відчуження, – Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія хоче зробити Херсонщину зоною відчуження, – Зеленський
Президент заявив, що Росія робить з Херсона зону без цивілізації
фото із відкритих джерел

Гарант зауважив, що окупанти закривають медичні установи у містах, вивозять обладнання та машини швидкої

Російські окупанти намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, демонтуючи всю систему охорони здоров'я. Про це під час відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.

«Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії. Передусім це стосується Херсонської області. Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу», – зауважив гарант.

За словами очільника держави, цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним та безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям та гарантувалося життя.

«Тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ має на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації та партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів», – додав президент.

Також Зеленський закликав українців, які перебувають в окупованих містах та районах, робити все, щоб допомагати один одному – попри дії окупантів.

«Український прапор повернеться, нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час – час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал», – додав президент.

Нагадаємо, триває 247 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, при цьому не припиняючи наступальні операції на Бахмуті та Авдіївці іони. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та проводить повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни, вона продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі та домівках цивільного населення.

Читайте також: Емоційні гойдалки, травми, біль втрат. Психолог про те, як нам втримати рівновагу під час війни
Теги: окупанти Херсонщина президент населення ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 247 доба війни, ЗСУ йдуть в контрнаступ на півдні та сході 
Радник Банкової розповів про ситуацію на фронтах та що замислили рашисти під Херсоном
Сьогодні, 11:38
Російська пропаганда запевняє, що окупанти не збираються іти з Херсона
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів
Сьогодні, 18:39
Підрозділи ракетних військ та артилерії вдарили по командному пункту ворога
На Херсонщині окупанти дали мешканцям два дні на виселення та евакуацію – Генштаб
Сьогодні, 19:21

Події в Україні

Росія хоче зробити Херсонщину зоною відчуження, – Зеленський
Росія хоче зробити Херсонщину зоною відчуження, – Зеленський
Вперше Україна отримає від США супутникові антени для зв'язку на полі бою
Вперше Україна отримає від США супутникові антени для зв'язку на полі бою
Генштаб показав, як українські захисники проходять підготовку у Великій Британії (фото)
Генштаб показав, як українські захисники проходять підготовку у Великій Британії (фото)
На Херсонщині окупанти дали мешканцям два дні на виселення та евакуацію – Генштаб
На Херсонщині окупанти дали мешканцям два дні на виселення та евакуацію – Генштаб
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів
ЗСУ знищили унікальну російську станцію для боротьби з дронами (відео)
ЗСУ знищили унікальну російську станцію для боротьби з дронами (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
20K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
14K
28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
11K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
10K
Руки сині, а сам блідий. Путін на Валдайському форумі підігрів чутки про проблеми зі здоров'ям (фото)
10K
Позапланове звернення до українців: Зеленський виступив із заявою (відео)

Новини

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Сьогодні, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту