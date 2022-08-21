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На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
Окупанти не вперше викрадають чиновників на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Жінки відмовлялися співпрацювати з окупаційною владою 

У Новій Каховці Херсонської області представники так званої «влади» викрали директорок ліцеїв 3 і 2 Новокаховської міської ради Ірину Дубас та Оксану Якубову. Про це розповів Новокаховський міський голова Володимир Коваленко «Суспільному».

«Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою та прийняла від них один з ліцеїв. На скільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас та Оксані Якубовій, наче вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували», – зазначив Володимир Коваленко.

Нагадаємо, речниця сил охорони і оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що військове командування російських загарбників тікає з окупованого Херсону, що означає, що наступ ворогу менш важливий, ніж збереження власних життів.

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Теги: Херсонщина війна окупація викрадення

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