На трасі під Києвом серйозне ДТП: одного з водіїв діставали рятувальники (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Без допомоги рятувальників не обійшлося Фото: ДСНС

Правоохоронці на місці встановлюють всі обставини ДТП

Сьогодні, 15 жовтня, в Ірпені на вул. Університетській, на відрізку траси між Бучею та Ірпенем, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкових автомобілів Skoda та Nissan.

Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь об 11:44, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники за допомогою пневматичного інструменту деблокували водія з автомобіля, після чого потерпілого госпіталізовано до Ірпінської центральної міської лікарні.

Також вогнеборці провели роботи зі змиву паливо-мастильних матеріалів з дорожнього покриття.

Як повідомлялося, 14 жовтня на вулиці Січових Стрільців у Києві сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобіль Peugeot та мотоцикл.