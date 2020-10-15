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    На трасі під Києвом серйозне ДТП: одного з водіїв діставали рятувальники (фото, відео)

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    Без допомоги рятувальників не обійшлося - На трасі під Києвом серйозне ДТП: одного з водіїв діставали рятувальники (фото, відео)
    Без допомоги рятувальників не обійшлося
    Фото: ДСНС

    Правоохоронці на місці встановлюють всі обставини ДТП

    Сьогодні, 15 жовтня, в Ірпені на вул. Університетській, на відрізку траси між Бучею та Ірпенем, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкових автомобілів Skoda та Nissan.

    Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь об 11:44, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику рятувальники за допомогою пневматичного інструменту деблокували водія з автомобіля, після чого потерпілого госпіталізовано до Ірпінської центральної міської лікарні.

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    На трасі під Києвом серйозне ДТП: одного з водіїв діставали рятувальники (фото, відео)
    На трасі під Києвом серйозне ДТП: одного з водіїв діставали рятувальники (фото, відео)

    Також вогнеборці провели роботи зі змиву паливо-мастильних матеріалів з дорожнього покриття.

    Як повідомлялося, 14 жовтня на вулиці Січових Стрільців у Києві сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобіль Peugeot та мотоцикл.

    Національна поліція України ДТП ДСНС Київщина Ірпінь автомобіль рятувальники
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