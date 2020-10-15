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    На Київщині двоє підлітків викрали моторолер, щоб покататись (фото)

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    Поліція знайшла викрадений мототранспорт - На Київщині двоє підлітків викрали моторолер, щоб покататись (фото)
    Поліція знайшла викрадений мототранспорт
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські Київщини оперативно розшукали неповнолітнього викрадача

    У місті Фастів на Київщині двоє хлопчаків викрали моторолер. Наряд реагування патрульної поліції оперативно розшукав викрадений транспорт та встановив осіб, причетних до злочину.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, до Фастівського відділення поліції із заявою про викрадення транспортного засобу звернувся 40-річний місцевий житель. Він повідомив, що невідомі незаконно заволоділи мопедом, який був припаркований на стоянці.

    На розшук викраденого транспортного засобу були орієнтовані всі наряди місцевої поліції та суміжних районів.

    Невдовзі наряд реагування патрульної поліції зупинив моторолер, схожий за прикметами на викрадений. За його кермом був 15-річний хлопець. Він зізнався поліцейським, що напередодні разом із другом викрав транспорт, аби покататись та в подальшому продати його на запчастини.

    Поліція вилучила мопед та повернула його законному власнику.

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    На Київщині двоє підлітків викрали моторолер, щоб покататись (фото)
    На Київщині двоє підлітків викрали моторолер, щоб покататись (фото)

    За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

     

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