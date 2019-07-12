На проспекті Бандери розпочинається капітальний ремонт



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Рух в обох напрямках буде організовано з парного боку проспекту

З 14 липня на проспекті Бандери в Києві починаються роботи з капітального ремонту дорожнього покриття. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Ми розпочинаємо роботи з капітального ремонту покриття просп. Степана Бандери. Під час робіт на магістралі замінимо піщано-щебеневу подушку, бордюри, покриття проїжджої частини і тротуарів. А ще на проспекті з’явиться велодоріжка, енергоощадне освітлення і сучасне бар'єрне огородження», - розповіли автодорівці.

Роботи почнуться на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»).

З 23:00 14 липня рух в обох напрямках буде організовано з парного боку проспекту.

Як повідомлялося, з 12 липня у Києві на естакаді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено рух у зв'язку з ремонтом транспортного вузла. Ремонт триватиме з 12 до 25 липня.

Як повідомлялося, у столиці дорожники завершують ремонт першої частини мосту Метро через Русанівську протоку.

Також нагадаємо, що «Київавтодор» оголосив тендер на реконструкцію вул. Пушкінської. На роботи комунальна корпорація готова витратити до 144,1 млн грн.