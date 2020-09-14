В Умані хасиди конфліктують з місцевими через будівництво синагоги



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Місцеві жителі перекрили проїзд машини до вигрібної ями

Місцеві заявляють, що синагогу побудували з порушенням будівельних норм, через неї у помешканнях поряд потріскалися стіни

В Умані між місцевими жителями та хасидами розгорівся конфлікт через будівництво синагоги. Про це повідомляє Громадське.

Зазначається, що місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі.

В Умані знову конфлікт між місцевими жителями й хасидами через синагогу, яку збудували нібито незаконно і в якій проживають приблизно сто паломників — місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі, повідомляє наша кореспондентка з місця події pic.twitter.com/sSJzihe6jc — hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2020

Місцеві заявляють, що синагогу побудували з порушенням будівельних норм, через неї у помешканнях поряд потріскалися стіни.

За словами жителів, також під час будівництва свого храму хасиди захопили частину їхньої території.

Місцеві скаржаться і на неогороджений трансформатор на 10 тисяч вольт, на який хасиди нібито ллють воду, а це загрожуватиме дітям.

Наразі місцеві заблокували вантажним авто з дровами проїзд до вигрібної ями та не пропускали асенізаторську машину, яку замовили хасиди.

Видання інформує, що у синагозі проживають приблизно 100 паломників.

Хасиди запевняють, що синагога збудована законно, у них є всі документи, а місцеві штучно нагнітають конфлікт.

Уманці ж заявляють, що не хочуть, щоб паломники жили у незаконній і небезпечній синагозі та компенсували їм збитки через тріщини в будинках.

Вони заперечують, що конфлікт на релігійній основі.

Представник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана повідомляв, що хасиди давали місцевим гроші на ремонт через тріщини, але вони просили ще. Від хасидів начебто вимагають один мільйон доларів.