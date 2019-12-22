На кордоні з Польщею утворилися величезні черги



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Найбільша кількість автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика»

Прикордонники радять обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску

На кордоні України з Польщею утворилися «святкові черги», повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що найбільше власників автомобілів та автобусів очікують на оформлення перед пунктами пропуску «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика».

«Основною причиною такого накопичення є те, що наші земляки, які працюють та навчаються за кордоном, або виїжджали з приватною метою, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому», — пояснили у Держприкордонслужбі.

Також уточнюють, що пункти пропуску з української сторони працюють в 1,5 — 2 рази більше своєї проєктної пропускної спроможності.

Через пункт «Шегині» за добу пропустили 2 784 транспортні засоби та 23 387 осіб, через «Краківець» —3 366 одиниць автотранспорту та 16 165 пасажирів.

У відомстві рекомендують моніторити ситуацію на кордоні на офіційних інтернет-ресурсах української та польської прикордонних служб та обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску.