Польща схвалює дії США щодо газопроводу Nord Stream 2



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Критика з боку європейських гравців закону про оборонний бюджет США, є повністю необґрунтованою

Газопровід Nord Stream 2 ніколи не був бізнес-проєктом, його слід оцінювати у категоріях ведення Росією економічної, а також потенційно і військової політики, тому дії США щодо обмеження газового шантажу Росії є обґрунтованими.

На цьому в коментарі РАР наголосив заступник МЗС Польщі Павел Яблонський, який відповідає за економічну співпрацю і питання європейського законодавства, інформує Dziennik Gazeta Prawna.

«Польща віддавна вказувала, що газопровід Nord Stream 2 не є бізнес-проектом, а його потрібно оцінювати, насамперед, з точки зору енергетичної безпеки – у першу чергу України, Білорусі, балтійських країн, а посередньо також усіх інших країн ЄС»,- наголосив Яблонський.

За його словами, попри залучення до проєкту компаній з кількох країн ЄС, він ніколи не був ані європейський, ані Євросоюзу в цілому.

«Натомість він залишається інструментом реалізації економічної, а потенційно також і військової політики Росії»,- додав дипломат.

На його переконання, обмеження можливості газового шантажу Росії є обґрунтуваним з міркувань безпеки і це стосується як дій ЄС, так і зовнішніх гравців, зокрема США.

Водночас Яблонський наголосив, що критика з боку європейських гравців закону про оборонний бюджет США, який встановлює санкції проти європейських компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2, є «повністю необґрунтованою».

«Безпека ЄС і її східних сусідів має значно більше значення, ніж короткостроковий економічний прибуток, який отримують компанії, що беруть участь у проєкті»,- зазначив заступник глави польської дипломатії.

Він зауважив, що у відповідності до принципів енергетичної солідарності ЄС, що підтверджено судом ЄС у справі Польщі проти Єврокомісії щодо газопровову OPAL (фактично наземної частини газопроводу Nord Stream 2), дії одних країн Спільноти не можуть погіршувати безпеку постачання енергоносіїв до інших членів Євросоюзу.

«Польща розраховує на те, що усілякі подальші дії окремих країн й органів ЄС відповідатимуть цьому принципу»,- наголосив Яблонський.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

21 грудня швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2» через санкції США.