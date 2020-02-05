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    На круїзному лайнері, що зупинили біля берегів Японії, у 10 осіб виявили смертельний коронавірус

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    Судно Diamond Princess із 3 лютого стоїть у водах поряд із портом Йокогама - На круїзному лайнері, що зупинили біля берегів Японії, у 10 осіб виявили смертельний коронавірус
    Судно Diamond Princess із 3 лютого стоїть у водах поряд із портом Йокогама

    Після того, як один із пасажирів, який зійшов у Гонконгу, захворів, лікарі оглянули всіх присутніх на лайнері

    Японські медики діагностували пневмонію, викликану вірусом 2019 nCoV, у 10 осіб на круїзному судні Diamond Princess, яке з 3 лютого перебуває у водах поряд з портом Йокогама. Про це повідомило в середу Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії. Про це пише The Japan Times.

    «Ми провели медичний огляд усіх пасажирів і членів екіпажу судна. У 273 осіб, які або контактували із зараженим, або мали симптоми захворювання, були взяті аналізи. На даний момент ми отримали результати тестів 31 людини, з них 10 виявилися позитивними», — сказав на прес-конференції в Токіо глава відомства Кацунобу Като. Всього на судні перебувають 3,7 тис. пасажирів та членів екіпажу.

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    За словами Кацунобу Като, всі інфіковані госпіталізовані, їх стан оцінюється як нормальний. На берег їх доставив катер берегової охорони, оскільки судно не отримувало дозвіл пришвартуватися в порту. Пацієнти розміщені в лікарні в префектурі Канагава.

    Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. По дорозі воно заходило в порти на японських островах Окінава і Кюсю, а також в Гонконг і В’єтнам. 80-річний чоловік, що заразився, перебував на судні з 20 по 25 січня і зійшов в Гонконзі. Наразі він госпіталізований, його стан оцінюється як стабільний.

    Японська влада вважає, що карантин на круїзному судні повинен тривати два тижні.

    «Ми маємо намір вжити всіх заходів для дезінфекції приміщень судна і запобігання поширенню захворювання. Крім того, ми вважаємо за необхідне, щоб карантин тривав протягом 14 днів, починаючи з 5 лютого, і люди залишалися на судні», — сказав Кацунобу Като.

    Оператор судна Diamond Princess заявив про припинення його курсування в зв’язку зі сформованою ситуацією. Загальна кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом на території Японії становить 23. Японська влада поки офіційно не включали в цей список 10 нових пацієнтів.

    Нагадаємо, кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, загинули 490 жителів.

    Враховуючи дві смерті, що були зафіксовані за межами материкового Китаю — по одній у Філіппінах і Гонконзі — всього 492 загиблих.

    Нагадаємо, що в Японії на «коронавірусний» карантин помістили круїзний лайнер. Увечері понеділка, 3 лютого, лікарі почали перевіряти пасажирів та членів команди на наявність у них коронавірусу 2019 nCoV. Пасажирам доведеться очікувати результати аналізу близько доби.

    Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

    Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.

     

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