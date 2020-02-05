На круїзному лайнері, що зупинили біля берегів Японії, у 10 осіб виявили смертельний коронавірус



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Судно Diamond Princess із 3 лютого стоїть у водах поряд із портом Йокогама

Після того, як один із пасажирів, який зійшов у Гонконгу, захворів, лікарі оглянули всіх присутніх на лайнері

Японські медики діагностували пневмонію, викликану вірусом 2019 nCoV, у 10 осіб на круїзному судні Diamond Princess, яке з 3 лютого перебуває у водах поряд з портом Йокогама. Про це повідомило в середу Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії. Про це пише The Japan Times.

«Ми провели медичний огляд усіх пасажирів і членів екіпажу судна. У 273 осіб, які або контактували із зараженим, або мали симптоми захворювання, були взяті аналізи. На даний момент ми отримали результати тестів 31 людини, з них 10 виявилися позитивними», — сказав на прес-конференції в Токіо глава відомства Кацунобу Като. Всього на судні перебувають 3,7 тис. пасажирів та членів екіпажу.

За словами Кацунобу Като, всі інфіковані госпіталізовані, їх стан оцінюється як нормальний. На берег їх доставив катер берегової охорони, оскільки судно не отримувало дозвіл пришвартуватися в порту. Пацієнти розміщені в лікарні в префектурі Канагава.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. По дорозі воно заходило в порти на японських островах Окінава і Кюсю, а також в Гонконг і В’єтнам. 80-річний чоловік, що заразився, перебував на судні з 20 по 25 січня і зійшов в Гонконзі. Наразі він госпіталізований, його стан оцінюється як стабільний.

Японська влада вважає, що карантин на круїзному судні повинен тривати два тижні.

«Ми маємо намір вжити всіх заходів для дезінфекції приміщень судна і запобігання поширенню захворювання. Крім того, ми вважаємо за необхідне, щоб карантин тривав протягом 14 днів, починаючи з 5 лютого, і люди залишалися на судні», — сказав Кацунобу Като.

Оператор судна Diamond Princess заявив про припинення його курсування в зв’язку зі сформованою ситуацією. Загальна кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом на території Японії становить 23. Японська влада поки офіційно не включали в цей список 10 нових пацієнтів.

Нагадаємо, кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, загинули 490 жителів.

Враховуючи дві смерті, що були зафіксовані за межами материкового Китаю — по одній у Філіппінах і Гонконзі — всього 492 загиблих.

Нагадаємо, що в Японії на «коронавірусний» карантин помістили круїзний лайнер. Увечері понеділка, 3 лютого, лікарі почали перевіряти пасажирів та членів команди на наявність у них коронавірусу 2019 nCoV. Пасажирам доведеться очікувати результати аналізу близько доби.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.