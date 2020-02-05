Евакуйованих з Китаю росіян відвезуть до Сибіру під охорону Росгвардії



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Росія евакуює з Уханя і провінції Хубей 147 осіб Фото: міноборони РФ

Два периметри огорожі і охорона Росгвардії виставлені навколо реабілітаційного центру, де будуть розташовані евакуйовані з Китаю

Росія створить в Сибіру карантинну зону для росіян та іноземців, евакуйованих з китайської провінції Хубей через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на керівника Росспоживнагляду Ганну Попову, яка прибула у вівторок до Тюмені.

«Два периметри огорожі і охорона Росгвардії виставлені навколо реабілітаційного центру, де будуть розташовані евакуйовані з Китаю. В установі є умови для дотримання режиму, дезінфекційна камера. Придбано іграшки, встановлено телевізори. Всім евакуйованим потрібно прожити в центрі два тижні», - йдеться в повідомленні.

Після прибуття пасажири пройдуть додатковий огляд на льотному полі, а також митний огляд і прикордонний контроль, «щоб не було зайвих контактів».

Раніше віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова повідомила, що Росія евакуює з Уханя і провінції Хубей 147 осіб. Більшість з них - громадяни РФ, але є також десять громадян Білорусі, один громадянин Вірменії, один громадянин України і троє громадян Казахстану. Евакуйовані з Китаю в РФ росіяни та іноземці будуть перебувати на карантині в Тюменській області.

Як повідомлялося, в Росії виявлено дві людини з коронавірусною інфекцією - в Забайкальському краї і в Тюменській області, обидва хворих - громадяни з Китаю. Вони і ті особи, що контактували з ними, госпіталізовані.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.

Нагадаємо, що в Японії на «коронавірусний» карантин помістили круїзний лайнер. Увечері понеділка, 3 лютого, лікарі почали перевіряти пасажирів та членів команди на наявність у них коронавірусу 2019 nCoV. Пасажирам доведеться очікувати результати аналізу близько доби.

Станом на 4 лютого кількість загиблих від коронавірусу зросла до 426 осіб.

До слова, Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.

Також повідомлялося, що ризик значного поширення коронавірусу за межі Китаю дуже низький.