Жертвами коронавірусу в Китаї стали вже 490 людей, понад 24 тисячі – заразилися



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У вівторок в Китаї виявлено 3,8 тисячі нових випадків захворювання

За останню добу в Китаї померло 65 осіб

Станом на 5 лютого жертвами нового коронавірусу у Китаї стали 490 осіб, 24 324 людини заразилися.

Про це повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я Китаю.

Зазначається, що із понад 24 тисяч заражених 219 осіб знаходяться у важкому стані.

За останню добу в Китаї померло 65 осіб (все в провінції Хубей) та виявлено 3,8 тисячі нових випадків захворювання.

Окремо в Гонконзі виявлено 18 підтверджених випадків зараження (у тому числі одна людина померла), Макао − 10 і на Тайвані − 11.

Станом на вівторок кількість померлих у світі від коронавірусу становила 426 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження досягло 20 тисяч.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.

Нагадаємо, що в Японії на «коронавірусний» карантин помістили круїзний лайнер. Увечері понеділка, 3 лютого, лікарі почали перевіряти пасажирів та членів команди на наявність у них коронавірусу 2019 nCoV. Пасажирам доведеться очікувати результати аналізу близько доби.

До слова, Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.

Також повідомлялося, що ризик значного поширення коронавірусу за межі Китаю дуже низький.