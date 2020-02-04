В Японії на «коронавірусний» карантин помістили круїзний лайнер



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На лайнері Diamond Princess ввели карантин

На нездужання поскаржилися сім осіб на борту лайнера

Круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 2500 туристів та 1000 членів екіпажу, помістили на карантин в порту Йокогами в Японії. Увечері понеділка, 3 лютого, лікарі почали перевіряти пасажирів та членів команди на наявність у них коронавірусу 2019 nCoV. Пасажирам доведеться очікувати результати аналізу близько доби.

Раніше лікарі виявили коронавірус у 80-річного чоловіка, який кілька днів тому зійшов з борту корабля в Гонконзі. За даними японського інформаційного агентства Kyodo, на нездужання поскаржилися сім осіб на борту лайнера.

У міністерстві охорони здоров’я Японії повідомили, що в країні зафіксували 20 випадків захворювань, спричинених коронавірусом нового типу. Більше 500 японських громадян евакуювали з китайського міста Ухань, звідки поширилася епідемія.

Раніше схожа ситуація з круїзним судном сталася в Італії. 30 січня в гавані Чивітавекк’я через підозри на коронавірус близько 7 тисяч осіб були заблоковані на борту круїзного лайнера Costa Smeralda.

Увечері того ж дня органи влади повідомили, що ця підозра не підтвердилася. Пасажири змогли зійти з судна на наступний день.

Як вже відомо, у китайському Ухані відкрили збудовану за 10 днів лікарню для пацієнтів з коронавірусом.

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Джерело: DW