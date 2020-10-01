На Луганщині через пожежі вже загинули дев’ятеро людей



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Наразі до гасіння пожеж залучено 1247 рятувальників та 209 одиниць техніки Фото: ДСНС

Селище Воронове згоріло вщент, полум'я загрожує ще 22-м населеним пунктам

У Луганській області в результаті масштабних пожеж загинуло дев’ять осіб.

Про це під час брифінгу 1 жовтня повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, всього виникло 146 осередків займання. Найбільш загрозлива ситуація виникла уздовж лінії розмежування, де критична ситуація була майже в 22 селах.

«На жаль, сьогодні ми маємо дев’ятеро загиблих. Один - в результаті пожежі. Відповідне рішення по решті буде після проведення експертиз», - сказав він.

Відомо, що селище Воронове згоріло вщент. Гасити пожежу на Луганщині почали з повітря. У небо піднялися один літак і два гвинтокрили.





Зазначимо, що наразі дві школи Сєвєродонецька приймають врятованих зі знищених вогнем сіл.

Цілодобово працює штаб ліквідації пожежі на Луганщині – 095-910-19-20.

Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні від учора горять ліси, полум'я охопило майже 10 тисяч гектарів території.

Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще вчора вдень.Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині