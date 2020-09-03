На Луганщині під час пожежі загинула людина



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До гасіння пожеж задіяно 378 чоловік та 68 одиниць техніки від ДСНС Фото: ДСНС

Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків

У Луганській області рятувальниками вже ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Станом на ранок 3 вересня продовжується гасіння шести осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.

До гасіння пожеж задіяно 378 чоловік та 68 одиниць техніки від ДСНС. З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 чол та 27 од. техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Нагадаємо, під час гасіння лісових пожеж в Луганській області постраждали двоє військових.

1 вересня під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

Також тривають масштабні пожежі у Харківській області. Напередодні площа пожежі на території Дворічанського лісництвабільшилася до 500 гектарів, одне село повністю знищено. Вже повністю згоріло село Гороб'ївка, осередки загоряння є в Гряниківці і Кутьківці. Загиблих внаслідок пожежі немає, кількість постраждалих встановлюють.

Зазначимо, що на Харківщині рятувальники гасять пожежу потягом і літаком.

Також відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.