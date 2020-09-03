Пожежа на Харківщині: 500 гектарів лісу у вогні, повністю знищено село
Повністю згоріло село Гороб'ївка
Наразі є три основні вогнища загоряння, одне з них локалізували
Площа пожежі на території Дворічанського лісництва в Харківській області збільшилася до 500 гектарів, одне село повністю знищено.
Про це повідомив у Facebook голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.
За його словами, полум’я охопило близько 500 га лісу, є три основні вогнища загоряння, одне з них локалізували.
«На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, ще у двох є місця загоряння», — додав глава ОДА.
За його словами, для евакуації людей підготували транспорт і соціальні пакети з постільною білизною, їжею, подушками та ковдрами. Постраждалих забезпечують житлом.
Кучер додав, що у результаті пожежі на Харківщині без житла залишилися 33 особи.
«За оперативними даними, згоріло 22 домоволодіння, понад 50 осіб евакуйовано, 33 залишилися без житла. Частина постраждалих від забезпечення житлом відмовилася – вони залишилися в родичів, знайомих чи друзів. Усі інші – забезпечені житлом», - йдеться у дописі.
Кучер обіцяє, що питання компенсації за втрачене майно буде вирішено найближчим часом.
Видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА повідомляє, що повністю згоріло село Гороб'ївка, осередки загоряння є в Гряниківці і Кутьківці. Загиблих внаслідок пожежі немає, кількість постраждалих встановлюють.
Зазначимо, на Харківщині рятувальники гасять масштабну пожежу потягом і літаком.
Нагадаємо, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.
Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
До слова, на Прикарпатті під час пожежі згоріли майже тисяча свиней.
Також 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.