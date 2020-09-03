Пожежа на Харківщині: 500 гектарів лісу у вогні, повністю знищено село



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Повністю згоріло село Гороб'ївка Фото: Олексій Кучер, Facebook

Наразі є три основні вогнища загоряння, одне з них локалізували

Площа пожежі на території Дворічанського лісництва в Харківській області збільшилася до 500 гектарів, одне село повністю знищено.

Про це повідомив у Facebook голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

За його словами, полум’я охопило близько 500 га лісу, є три основні вогнища загоряння, одне з них локалізували.

«На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, ще у двох є місця загоряння», — додав глава ОДА.

За його словами, для евакуації людей підготували транспорт і соціальні пакети з постільною білизною, їжею, подушками та ковдрами. Постраждалих забезпечують житлом.

Кучер додав, що у результаті пожежі на Харківщині без житла залишилися 33 особи.

«За оперативними даними, згоріло 22 домоволодіння, понад 50 осіб евакуйовано, 33 залишилися без житла. Частина постраждалих від забезпечення житлом відмовилася – вони залишилися в родичів, знайомих чи друзів. Усі інші – забезпечені житлом», - йдеться у дописі.

Кучер обіцяє, що питання компенсації за втрачене майно буде вирішено найближчим часом.

Видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА повідомляє, що повністю згоріло село Гороб'ївка, осередки загоряння є в Гряниківці і Кутьківці. Загиблих внаслідок пожежі немає, кількість постраждалих встановлюють.

Зазначимо, на Харківщині рятувальники гасять масштабну пожежу потягом і літаком.

Нагадаємо, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

До слова, на Прикарпатті під час пожежі згоріли майже тисяча свиней.

Також 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.