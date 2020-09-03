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    Події в Україні

    Пожежа на Харківщині: 500 гектарів лісу у вогні, повністю знищено село

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    <p>Повністю згоріло село Гороб'ївка</p> - Пожежа на Харківщині: 500 гектарів лісу у вогні, повністю знищено село

    Повністю згоріло село Гороб'ївка

    Фото: Олексій Кучер, Facebook

    Наразі є три основні вогнища загоряння, одне з них локалізували

    Площа пожежі на території Дворічанського лісництва в Харківській області збільшилася до 500 гектарів, одне село повністю знищено.

    Про це повідомив у Facebook голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

    За його словами, полум’я охопило близько 500 га лісу, є три основні вогнища загоряння, одне з них локалізували.

    «На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, ще у двох є місця загоряння», — додав глава ОДА.

    За його словами, для евакуації людей підготували транспорт і соціальні пакети з постільною білизною, їжею, подушками та ковдрами. Постраждалих забезпечують житлом.

    Кучер додав, що у результаті пожежі на Харківщині без житла залишилися 33 особи.

    «За оперативними даними, згоріло 22 домоволодіння, понад 50 осіб евакуйовано, 33 залишилися без житла. Частина постраждалих від забезпечення житлом відмовилася – вони залишилися в родичів, знайомих чи друзів. Усі інші – забезпечені житлом», - йдеться у дописі.

    Кучер обіцяє, що питання компенсації за втрачене майно буде вирішено найближчим часом.

    Видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА повідомляє, що повністю згоріло село Гороб'ївка, осередки загоряння є в Гряниківці і Кутьківці. Загиблих внаслідок пожежі немає, кількість постраждалих встановлюють.

    Зазначимо, на Харківщині рятувальники гасять масштабну пожежу потягом і літаком.

    Нагадаємо, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

    Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    До слова, на Прикарпатті під час пожежі згоріли майже тисяча свиней.

    Також 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

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