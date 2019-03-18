На Луганщині прикордонники ліквідували канал переправлення нелегалів із Росії

Викрито також організатора злочину із Росії

За інформацією оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби, прикордонниками Луганського загону зі складу Об’єднаних сил на кордоні з Росією затримано групу незаконних мігрантів – громадян Індії та В’єтнаму. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил.

Прикордонники не пустили в Україну росіянина, який працює на телебаченні Канади 14 Березня, 14:33

Через годину неподалік від місця затримання, на околиці прикордонного села Розсипне Троїцького району Луганської області, охоронці кордону виявили двох місцевих мешканців, які переховувались від прикордонного наряду у лісосмузі. Оперативники швидко з’ясували причину їхньої такої поведінки – вони виявились посібниками у незаконному переправленні осіб через кордон.

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Під час проведення фільтраційних заходів оперативники Держприкордонслужби встановили, що напередодні одному із затриманих українців зателефонував росіянин, також місцевий мешканець прикордоння, та повідомив про необхідність зустрічі на кордоні вісьмох іноземців, яких у подальшому треба буде доставити в тилові райони України. За це громадянин Росії пообіцяв грошову винагороду в розмірі $650. Всього ж, зі слів затриманих незаконних мігрантів, вони заплатили за «подорож» через український кордон $3,8 тис., більшу частину яких привласнив російський організатор злочину.

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Незважаючи на беззаперечні докази порушення державного кордону групою осіб, російська сторона відмовилась приймати назад «непроханих гостей».

За фактом незаконного переправлення через кордон вісьмох іноземців повідомлено Національну поліцію, слідчими підрозділами якої у відношенні причетних осіб розпочато досудове розслідування за ст. 332 Кримінального кодексу України.