СБУ викрила три схрони з протитанковими мінами, тротилом та боєприпасами (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень

За поточний місяць Служба безпеки України виявила на Луганщині схованки з військовими засобами ураження, які у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань на бойових позиціях терористів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так зі схрону на території селища Смолянинове Новоайдарського району правоохоронці вилучили дві протитанкові міни ТМ-62М і 80 набоїв до великокаліберного кулемета.

У місті Гірське під час обшуку в будинку, де раніше мешкав спільник терористів, викрили схованку з пістолетом Вальтер та набоями різного калібру.

Також, як повідомлялось, в одному із селищ Біловодського району, у помешканні оголошеного у розшук бойовика, співробітники СБУ виявили шість тротилових шашок загальною вагою майже 1,5 кілограма, гранату Ф-1, запал, електродетонатори та велику кількість боєприпасів.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.