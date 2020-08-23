За добу на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл з гранатомета
Окупанти відкрили вогонь неподалік Мар’їнки
Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. За добу 22 серпня на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
«Минулої доби задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано біля Мар’їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться у звіті.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
Від початку поточної доби, 23 серпня, у смугах відповідальності українських бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.
«У ці святкові дні наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», – резюмується у повідомленні.
До слова, військовослужбовці зі складу операції Об'єднаних сил записали відеозвернення, у якому розповіли, що для них означає Державний Прапор України та привітали українців зі святом.
Нагадаємо, вчора у Києві урочисто підняли найбільший прапор країни.
Також поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор (вражаюче відео).