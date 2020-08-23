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    За добу на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл з гранатомета

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    Серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил бойових втрат і поранень немає - За добу на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл з гранатомета
    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

    Окупанти відкрили вогонь неподалік Мар’їнки

    Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. За добу 22 серпня на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

    «Минулої доби задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано біля Мар’їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться у звіті.

    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

    Від початку поточної доби, 23 серпня, у смугах відповідальності українських бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

    «У ці святкові дні наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», – резюмується у повідомленні.

    До слова, військовослужбовці зі складу операції Об'єднаних сил записали відеозвернення, у якому розповіли, що для них означає Державний Прапор України та привітали українців зі святом.

    Нагадаємо, вчора у Києві урочисто підняли найбільший прапор країни.

    Також поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор (вражаюче відео).

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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