За добу на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл з гранатомета



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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

Окупанти відкрили вогонь неподалік Мар’їнки

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. За добу 22 серпня на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

«Минулої доби задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано біля Мар’їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться у звіті.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 23 серпня, у смугах відповідальності українських бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

«У ці святкові дні наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», – резюмується у повідомленні.

До слова, військовослужбовці зі складу операції Об'єднаних сил записали відеозвернення, у якому розповіли, що для них означає Державний Прапор України та привітали українців зі святом.

Нагадаємо, вчора у Києві урочисто підняли найбільший прапор країни.

Також поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор (вражаюче відео).