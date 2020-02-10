  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині 209 населених пунктів залишилися без світла через негоду

    • Розсилка
    Без електропостачання залишається 209 населених пунктів у одинадцяти районах Львівської області - На Львівщині 209 населених пунктів залишилися без світла через негоду
    Без електропостачання залишається 209 населених пунктів у одинадцяти районах Львівської області

    Найбільше населених пунктів залишились без світла у Мостиському і Старосамбірському районах

    У Львівській області через потужні пориви вітру до 20 м/с понад 200 населених пунктів залишилися без електроенергії.

    Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    Так, через негоду відключено 63 повітряних ліній електропередачі потужністю 6-10 кВ (55 повністю та 8 частково), що призвело до знеструмлення 728 трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ.

    «Без електропостачання залишається 209 населених пунктів (154 повністю та 55 частково) у одинадцяти районах області: Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Кам’янко-Бузькому, Мостиському, Перемишлянському, Пустомитівському, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському та Стрийському районах», — йдеться у повідомленні.

    Найбільше населених пунктів залишились без світла у Мостиському (40 повністю та 4 частково) і Старосамбірському районах (35 повністю, 9 частково).

    «Для відновлення електропостачання населених пунктів залучено 60 бригад ПрАТ «Львівобленерго» у складі 207 осіб та 65 од. техніки», — розповіли в департаменті.

    Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні затримуються поїзди.

    Львівщина електроенергія негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ