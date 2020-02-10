На Львівщині 209 населених пунктів залишилися без світла через негоду



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Без електропостачання залишається 209 населених пунктів у одинадцяти районах Львівської області

Найбільше населених пунктів залишились без світла у Мостиському і Старосамбірському районах

У Львівській області через потужні пориви вітру до 20 м/с понад 200 населених пунктів залишилися без електроенергії.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, через негоду відключено 63 повітряних ліній електропередачі потужністю 6-10 кВ (55 повністю та 8 частково), що призвело до знеструмлення 728 трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ.

«Без електропостачання залишається 209 населених пунктів (154 повністю та 55 частково) у одинадцяти районах області: Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Кам’янко-Бузькому, Мостиському, Перемишлянському, Пустомитівському, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському та Стрийському районах», — йдеться у повідомленні.

Найбільше населених пунктів залишились без світла у Мостиському (40 повністю та 4 частково) і Старосамбірському районах (35 повністю, 9 частково).

«Для відновлення електропостачання населених пунктів залучено 60 бригад ПрАТ «Львівобленерго» у складі 207 осіб та 65 од. техніки», — розповіли в департаменті.

Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні затримуються поїзди.