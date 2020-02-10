На Львівщині від грипу померла пенсіонерка



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Жінка звернулась за медичною допомогою на третій день захворювання

У Львівській області від грипу померла 66-річна жінка. Про це повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

«У Львівській області зареєстровано один летальний випадок від грипу серед дорослих, жінка віком 66 років. Хвора звернулась за медичною допомогою на третій день захворювання. Стан ускладнився через наявність довготривалої хвороби серцево-судинної системи. Лабораторно підтверджений вірус грипу типу А», -повідомили у лабораторному центрі.

Нагадаємо, що 10 лютого майже 300 київських шкіл оголосили карантин через грип.

Минулого тижня у Полтаві на карантин закрили усі школи.

В Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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