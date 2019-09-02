На Львівщині 49 тисяч туш свиней утилізовано через спалах африканської чуми



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Загалом облаштовано сім котлованів для утилізації свиней, скотомогильник облаштовано на площі 2 040 кв. м

Станом на 2 вересня утилізовано 49 164 туш свиней через спалах африканської чуми (АЧС) на підприємстві «Галичина-Захід» (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Загалом облаштовано сім котлованів для утилізації свиней.

Закладено й утилізовано 49 164 туш.

Скотомогильник облаштовано на площі 2 040 кв. м.

У роботах з утилізації задіяно 222 людей і 29 одиниць техніки.

Як повідомлялось, Львівська обласна державна адміністрація заявляє про падіж 320 свиней від африканської чуми (АЧС) 16 серпня на підприємстві «Галичина-Захід» (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней.