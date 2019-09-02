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    На Львівщині 49 тисяч туш свиней утилізовано через спалах африканської чуми

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    На Львівщині 49 тисяч туш свиней утилізовано через спалах африканської чуми

    Загалом облаштовано сім котлованів для утилізації свиней, скотомогильник облаштовано на площі 2 040 кв. м

    Станом на 2 вересня утилізовано 49 164 туш свиней через спалах африканської чуми (АЧС) на підприємстві «Галичина-Захід» (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

    Загалом облаштовано сім котлованів для утилізації свиней.

    Закладено й утилізовано 49 164 туш.

    Скотомогильник облаштовано на площі 2 040 кв. м.

    У роботах з утилізації задіяно 222 людей і 29 одиниць техніки.

    Як повідомлялось, Львівська обласна державна адміністрація заявляє про падіж 320 свиней від африканської чуми (АЧС) 16 серпня на підприємстві «Галичина-Захід» (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней.

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