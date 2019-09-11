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    На Львівщині через АЧС знищили майже 73 тисяч свиней

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    На Львівщині через АЧС знищили майже 73 тисяч свиней

    Для спалювання туш облаштовані дев'ять котлованів

    У Львівській області на фермі «Галичина-Захід» знищили 72,6 тис. свиней через спалах африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

    Уточнюється, що до процесу утилізації поголів'я залучили 232 людини і 30 одиниць техніки. Для спалювання туш облаштовані дев'ять котлованів.

    За даними відомства, ситуація на підприємстві контрольована.

    Нагадаємо, напередодні в Мінагрополітики заявили, що планують запропонувати українським свинарям механізм компенсації збитків від АЧС за коштами страхування. Яка точно модель для цього буде обрана - поки не кажуть. Хоча і обіцяли представити її ще на початку року.

    Раніше повідомлялося, що станом на 2 вересня утилізовано 49 164 туш свиней через спалах африканської чуми (АЧС) на підприємстві «Галичина-Захід» (село Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней. 

    Також фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Кіровоградській області.

    Крім того, ветеринари зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней у Волинській області.

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