Африканська чума свиней вразила Черкащину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Африканська чума свиней С була зафіксована в селянському господарстві у с. Миколаївка Добровеличківського району, діагноз підтверджений лабораторними дослідженнями

Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Черкаській області. Про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.

Африканська чума свиней С була зафіксована в особистому селянському господарстві громадянина в с. Миколаївка Добровеличківського району.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

«В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС», - уточнили контролери.

Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків африканської чуми свиней, а цього року - вже понад 40.

На думку деяких експертів, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.

Як повідомлялось, На Львівщині 49 тисяч туш свиней утилізовано через спалах АЧС на підприємстві «Галичина-Захід» (село Кавське, Стрийський район), на якому налічується 0,1 млн голів свиней.

Крім того, ветеринари зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней у Волинській області.