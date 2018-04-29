На Львівщині чоловік отримав умовний термін через несплату аліментів

Чоловік аліментів не сплачував, внаслідок чого утворилася заборгованість у понад 20 тисяч

Суд на Львівщині засудив чоловіка до одного року умовного терміну через несплату аліментів у сумі понад 20 тисяч гривень. Про це повідомляє видання «Zaxid.net» з посилання на вирок суду. Зазначається, що Буський районний суд Львівської області визнав чоловіка винним в ухиленні від сплати аліментів на



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Чоловік аліментів не сплачував, внаслідок чого утворилася заборгованість у понад 20 тисяч

Суд на Львівщині засудив чоловіка до одного року умовного терміну через несплату аліментів у сумі понад 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання «Zaxid.net» з посилання на вирок суду.

Зазначається, що Буський районний суд Львівської області визнав чоловіка винним в ухиленні від сплати аліментів на утримання доньки і засудив його до покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Водночас суд встановив обвинуваченому випробувальний термін тривалістю один рік.

Відповідно до вироку, чоловік мав сплачувати аліменти на утримання доньки щомісячно, починаючи з 1 лютого 2016 року, у розмірі не менше 30% прожиткового мінімуму.

Чоловік аліментів не сплачував, внаслідок чого утворилася заборгованість у понад 20 тисяч 500 гривень.

«Під час засідання обвинувачений визнав свою вину. Він пояснив, що ніде не працював та не мав доходів для сплати аліментів», — йдеться у повідомленні.

Обираючи покарання суд врахував те, що у чоловіка не було судимості і він має позитивні характеристики із місця проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко судиться з колишньою дружиною та вже три роки не спілкується з сином від першого шлюбу.