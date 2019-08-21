На Львівщині на підприємстві загинув робітник



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Від отриманих травм чоловік помер на місці події

На 24-річного чоловіка впала деревно-стружкова плита

На Львівщині правоохоронці розслідують обставини смерті працівника одного із підприємств Дрогобича.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Трагічний випадок стався близько 20-ї години у вівторок, 20 серпня.

«На 24-річного місцевого мешканця впала деревно-стружкова плита. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», - заявили в поліції.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

«Тіло загиблого скероване на судмедекспертизу. З’ясовуються обставини події», - додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що на буровій газодобувного підприємства в Нововодолазькому районі Харківської області загинув робітник.