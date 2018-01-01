Столичні правоохоронці затримали групу осіб за сутенерство

В даний час затримані двоє організаторів нелегального бізнесу

Співробітники прокуратури і поліції Києва викрили чотирьох осіб, які займалися сутенерством на території столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва. В даний час затримані двоє організаторів нелегального бізнесу, а також адміністратор-диспетчер і водій-охоронець. «Київської місцевою прокуратурою №7 спільно з Подільським



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В даний час затримані двоє організаторів нелегального бізнесу

Співробітники прокуратури і поліції Києва викрили чотирьох осіб, які займалися сутенерством на території столиці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

В даний час затримані двоє організаторів нелегального бізнесу, а також адміністратор-диспетчер і водій-охоронець.

«Київської місцевою прокуратурою №7 спільно з Подільським управлінням поліції і Департаментом боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіціі України викрили чотирьох осіб, які тривалий час займалися сутенерством на території Києва», – йдеться в повідомленні.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання учасників злочинного угруповання та функціонування «борделя» правоохоронці виявили та вилучили чорнові записи, рекламні оголошення, «чорну бухгалтерію», банківські картки та телефони.

«Крім того, в рамках досудового розслідування було задокументовано факт надання сексуальних послуг за 1200 грн», – зазначили в прокуратурі.

Затримання готується повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України (втягнення в заняття проституцією, сутенерство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).