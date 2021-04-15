Covid-19 в Одесі: у лікарнях залишилося 74 вільні ліжка

За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 26 осіб з підозрою на Covid-19

За даними на 15 квітня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 278 пацієнтів

За минулу добу в Одесі і інфекційну лікарню поступили 26 осіб з підозрою на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

За даними на 15 квітня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 278 пацієнтів з Covid-19, з них 57 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебуває 221 пацієнт, а три особи підключені до апаратів ШВЛ.

За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 26 осіб з підозрою на Covid-19. За даними на 8:00 15 квітня, в опорних лікарнях Одеси вільні 74 ліжка для госпіталізації пацієнтів з Covid-19. Було зареєстровано п'ять нових випадків коронавірусу у дітей (три хлопчики й дві дівчинки). За останню добу від Covid-19 одужали 350 жителів Одеси. Натепер в Одесі зареєстровано 42 570 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 14 035 одеситів.

Тим часом, коронавірусні лікарні Київщини переповнені. На кисні перебувають понад 2 тис. хворих.