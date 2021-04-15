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    Covid-19 в Одесі: у лікарнях залишилося 74 вільні ліжка

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    За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 26 осіб з підозрою на Covid-19 - Covid-19 в Одесі: у лікарнях залишилося 74 вільні ліжка
    За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 26 осіб з підозрою на Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    За даними на 15 квітня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 278 пацієнтів

    За минулу добу в Одесі і інфекційну лікарню поступили 26 осіб з підозрою на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

    За даними на 15 квітня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 278 пацієнтів з Covid-19, з них 57 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебуває 221 пацієнт, а три особи підключені до апаратів ШВЛ.

    За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 26 осіб з підозрою на Covid-19. За даними на 8:00 15 квітня, в опорних лікарнях Одеси вільні 74 ліжка для госпіталізації пацієнтів з Covid-19. Було зареєстровано п'ять нових випадків коронавірусу у дітей (три хлопчики й дві дівчинки). За останню добу від Covid-19 одужали 350 жителів Одеси. Натепер в Одесі зареєстровано 42 570 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 14 035 одеситів.

    Тим часом, коронавірусні лікарні Київщини переповнені. На кисні перебувають понад 2 тис. хворих.

    Теги: Одеса лікарня коронавірус
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