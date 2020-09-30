На Львівщині провели в останню путь курсанта Віталія Вільхового



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Віталію Вільховому було 20 років

Віталія Вільхового поховали в його рідному селі Волиця на Львівщині

У Львівській області попрощалися з курсантом Віталієм Вільховим, який помер в лікарні від травм, отриманих в катастрофі військового літака Ан-26 біля Чугуєва Харківської області. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Відповідальний, життєрадісний, добрий і щирий хлопець, який прагнув тримати над нами небо ... Вічна пам'ять Віталію і всім хлопцям, яких не стало в той страшний день», - сказав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Загиблого курсанта поховали в його рідному селі Волиця Сокальського району.

Віталій Вільховий народився 27 червня 2000 року в місті Соснівка Сокальського району. Закінчив військовий ліцей Героїв Крут у Львові. Під час навчання був заступником командира взводу. Після цього вступив у харківський університет Повітряних сил.

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Як відомо, напередодн з Віталієм Вільховим прощалися на Меморіалі слави у Харкові.

30 вересня на батьківщині загиблого курсанта Віталія Вільхового оголошено Днем жалоби

Нагадаємо, що бортові самописці військового літака АН-26, який минулого тижня розбився в Чугуєві, розшифрували.

Нагадаємо, що ще 28 вересня експерти почали розшифровувати бортові самописці з літака Ан-26.

Як повідомлялося, курсанта В’ячеслава Золочевського, який вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.