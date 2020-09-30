Авіакатастрофа в Харківській області: «чорні скриньки» АН-26 розшифрували



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Уламки літака Ан-26Ш зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві

Комітет Ради вже сьогодні ознайомиться з інформацією, яку дістали з бортових самописців літака

Бортові самописці військового літака АН-26, який минулого тижня розбився в Чугуєві, розшифрували. Під час розшифровки виникли проблеми зі звуком. Про це заявила голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету ВР Ірина Верещук в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Сьогодні нам доповіли, що «чорні скриньки» було розшифровано. Спочатку були проблеми зі звуком, але зараз все розшифровано. Вже сьогодні приступаємо до оцінки того, що було в «чорних скриньках», – заявила вона.

Нагадаємо, що ще 28 вересня експерти почали розшифровувати бортові самописці з літака Ан-26.

Нагадаємо, уряд Канади пропонує Україні всебічну допомогу після катастрофи літака ЗСУ на Харківщині.

Як повідомлялося, курсанта В’ячеслава Золочевського, який вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Знайдено бортові самописці військового літака Ан-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області. Бортові самописці вціліли, але їх іще не вилучено із літака.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.