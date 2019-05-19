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    Політика

    Порошенко звільнив скандального першого заступника голови СБУ Демчину

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    Павло Демчина - Порошенко звільнив скандального першого заступника голови СБУ Демчину
    Павло Демчина

    Демчина подав у відставку 17 травня

    Президент України Петро Порошенко звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голова СБУ.

    Відповідний указ від 18 травня оприлюднено на сайті президента.

    «Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України», - йдеться в указі.

    Як відомо, Павло Демчина подав у відставку 17 травня.

    Нагадаємо, 13 вересня 2018 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозру у незаконному збагаченні на 3,76 млн грн першому заступнику голови СБУ Демчині.

    Підставою для відкриття кримінального провадження стали матеріали журналістських розслідувань. Журналісти програми «Слідство. Інфо» повідомили, що цивільна дружина Демчини Ольга Волощук є власницею елітних автомобілів і живе в розкішному заміському маєтку. Водночас у декларації посадовця за 2015 рік вказано, що він не має ні власної квартири, ні машини, ні заощаджень, а офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ.

    18 березня НАБУ закрило справу проти першого заступника голови СБУ Демчини.

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