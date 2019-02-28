На Львівщині ще одна громада перейшла до ПЦУ



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В області вже 18 парафій перейшли від колишньої УПЦ МП до Православної церкви України

Громада УАПЦ у селі Лосинець Турківського району Львівщини прийняла рішення про приєднання до Української Помісної Православної Церкви в Україні.

Про це повідомляє «Бойківська правда».

Зазначається, що храм св. Димитрія Солунського у селі Лосинець юридично знаходився в УАПЦ, а священнослужитель був УПЦ МП.

Серед 400 людей повнолітнього віку підписалися 270 за перехід до ПЦУ.

Були пропозиції служити почергово. З такою пропозицією громада категорично не погодилася.

На зборах села була присутня місцева влада, поліція, учасники АТО. Громада вирішила перейти з УАПЦ до Помісної Православної Церкви України.

Священику дали на роздуми тиждень, а якщо не погодиться перейти, то попросять Єпархію надати їм іншого священнослужителя.

Раніше повідомлялося, що близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

Згідно із законом, Українська православна церква Московського патріархату в Україні повинна називатися Російською православною церквою. Якщо Російська православна церква відмовиться виконувати вимогу закону України щодо назви своєї церкви в Україні, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Тоді їй доведеться платити податки.